Infrabel schrikt spoorlopers af met virtual reality 04 mei 2018

Om jongeren te ontmoedigen om op de treinsporen te lopen, bracht Infrabel donderdag een bezoek aan Campus Botaniek in Mechelen. De spoorwegbeheerder kwam met 'The Floor', een vibrerend podium waarop de scholieren dankzij een virtualreality-bril konden ervaren hoe het is om de verkeersregels langs het spoor niet na te leven. Sensibilisatie is nodig. Vorig jaar vielen nog 16 doden. "De provincie Antwerpen kreeg vorig jaar 105 meldingen over spoorlopen. Daarmee staat de provincie op de 2de plaats in de jaarcijfers, na het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", aldus woordvoerster Leslie Buyle. (WVK)