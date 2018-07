Infrabel heeft zijn schaapjes op het droge (gras) WOLLIGE VIERVOETERS GRAZEN SPOORWEGBERMEN KAAL WANNES VANSINA

20 juli 2018

02u35 0 Mechelen Infrabel is sinds kort ook een beetje Infrabèèèèèl. De spoorwegbeheerder startte in Mechelen en Dilbeek met twee testprojecten waarbij schapen en geiten steile en moeilijke bermen proper houden. Het maakt niet alleen dat dit niet meer machinaal moet gebeuren, het komt ook de biodiversiteit ten goede.

De Herentse herder Brecht Laukens, gespecialiseerd in ecologische begrazingsprojecten, bracht gisterochtend zo'n honderd schapen en geiten - zowat een derde van zijn kudde - van hun vorige graasplek in Tildonk naar de spoorwegberm nabij de Geerdegemstraat in Mechelen. "We hebben 20 km gewandeld om hier te geraken. Om 4.50 uur zijn we vertrokken, we waren hier iets na 8 uur", vertelt de herder. Zijn honden Bes en Tika zorgden ervoor dat de kudde mooi in de pas liep. Voortaan zal de kudde de tocht wel vaker maken.





Drie weken grazen

"Ze krijgen hier drie graasbeurten: een in het voorjaar, een in de zomer en een in het najaar. Ze blijven tot alles op is. Voor deze 2,3 hectare hebben ze daar zo'n drie weken voor nodig", schat Laukens. Hij komt dagelijks een kijkje nemen naar zijn kudde, die binnen een vaste afsluiting zit zodat ze niet op de sporen of op de weg kan komen. Infrabel voerde vooraf een risicoanalyse uit. Voorheen werden de bermen met onkruidverdelger (toen dat nog mocht) en machinaal onderhouden, maar dat is duurder en veel minder ecologisch. "Het project loopt drie jaar. We zullen bestuderen wat de impact is op de stabiliteit van de bodem, de biodiversiteit en de invloed op invasieve exoten als de Japanse duizendknoop", zegt milieuadviseur van Infrabel Lien Delbeck.





De verwachting is dat op alle vlakken vooruitgang zal worden geboekt. "Japanse duizendknoop wordt volledig opgegeten, waardoor de plant uitgeput raakt. Maaibeheer daarentegen zorgt ervoor dat de plant verder uitbreidt, want elk stukje kan opnieuw wortelen", zegt Laukens, die ook bioloog is. De exoot verdrukt niet alleen de inheemse planten, maar beschadigt ook de bermen. "Ze houden de grond met hun wortels niet vast waardoor de grond kan afspoelen. Daarnaast kunnen ze door beton gaan." Dat zijn kudde bestaat uit schapen én geiten is overigens geen toeval. "Geiten kijken naar boven, terwijl schapen op de bodem op zoek gaan naar grassen. Schrik voor vergiftiging? Wat echt giftig is, taxus bijvoorbeeld, daar komen ze niet aan."





Nationaal uitgebreid

De dieren zouden overigens geen hinder ondervinden van het treinverkeer.





Het is de strategie van Infrabel om de bermen op de meest milieuvriendelijke manier te beheren. "Bij positieve evaluatie zal deze manier van werken nationaal worden uitgebreid", zegt woordvoerder Thomas Baeken. In samenwerking met verschillende milieu- en natuurverenigingen wordt een inventaris opgesteld van de meest interessante spoorterreinen waar dieren kunnen grazen.