Infozuil Arkkadeplein nog steeds defect 14 april 2018

02u33 0

Mechels gemeenteraadslid Anne Delvoye (N-VA) vraagt het Mechels stadsbestuur om iets te doen aan de defecte reclame- en infozuil op het Arkkadeplein in Battel. "De reclame- en infozuil is op het Arkkadeplein in Battel geplaatst met de bedoeling om de mensen te informeren over de activiteiten in de wijk of meer in het algemeen activiteiten en mededelingen van de stad Mechelen kenbaar te maken. Deze digitale informatie is sinds de zuil er staat, nog maar amper twee maanden actief geweest", stelt Anne Delvoye. Schepen Bart De Nijn (N-VA) zegt dat de verantwoordelijke firma JC Decaux na de melding meteen werd gevraagd om een herstelling uit te voeren. Momenteel staan er 19 digitale infozuilen op het grondgebied van Mechelen. Iedere zuil levert jaarlijks 916 euro op voor de stadskas. (WVK)