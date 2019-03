Infoavonden doorbreken taboe over dementie. “Niet-westerse migranten vaker getroffen” Wannes Vansina

14 maart 2019

17u45 0 Mechelen Het taboe doorbreken. Dat is het doel van een reeks infomomenten over dementie. Vandaag vond een eerste plaats met speciale aandacht voor mantelzorgers met een migratieachtergrond.

Het aantal ouderen met een migratieachtergrond groeit in Mechelen, net als het aantal personen met dementie. Dat zal tussen 2018 en 2035 stijgen met ruim 42%. Volgens het stadsbestuur is “een gerichte aanpak nodig waarbij we aandacht hebben voor culturele verschillen”.

Uit wetenschappelijke cijfers in Nederland blijkt immers dat dementie drie tot vier keer meer voorkomt bij ouderen met een niet-Westerse migratieachtergrond. Dementie-expert Herman Wauters: “Dementie is vaak nog een taboe om over te spreken, ook en vooral in middens van mensen met een niet westerse migratie-achtergrond. Het bespreekbaar maken van ziekten die dementie veroorzaken wordt niet zelden beïnvloed door schaamte, verkeerde opvattingen, vooroordelen of onwetendheid.”

Ook de komende weken en maanden volgen infomomenten. Door informatie te verstrekken en mensen bijeen te brengen wil de stad drempels verlagen. “Het beleid binnen ‘Dementievriendelijk Mechelen’ richt zich op alle Mechelaars”, geeft schepen van Diversiteit Gabriella De Francesco (Groen) nog mee. Meer info op www.mechelen/tmonument.be.