Inbrekers wilden enkel "minnaar van ex spreken" 27 februari 2018

De openbaar aanklager heeft gisteren een celstraf gevorderd van acht maanden met uitstel gekoppeld aan een geldboete van 600 euro tegen Milan K. (46). De veertiger moest zich samen met Dejan T. (31) komen verantwoorden voor een inbraakpoging. De twee werden opgemerkt aan een appartementsgebouw in Mechelen. "Een buurman had gezien hoe ze aan het prutsen waren aan het slot. Een van hen had een ijzerdraad in zijn handen", klonk het nog in de vordering van het parket. Nadat ze de deur niet open kregen, gingen ze opnieuw naar buiten. Daar werd het appartementsgebouw opnieuw in de gaten gehouden. De buurman verwittigde de politie en die kwam ter plaatse. De twee werden gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor. Hij vorderde tegen de dertiger een celstraf van zes maanden met uitstel. Beide mannen ontkenden dat ze wilden inbreken. "Ik wou gewoon de minnaar van mijn ex gaan aanspreken", zei de veertiger. De dertiger vulde aan: "Ik fungeerde als tolk. Meer heb ik niet gedaan." De rechter velt een vonnis op 26 maart. (TVDZM)