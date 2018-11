Inbrekers vluchten met bromfiets maar komen ten val TVDZM

21 november 2018

09u30 0 Mechelen In de Schijfstraat heeft de politie twee jongemannen kunnen oppakken. Het duo pleegde een inbraak in een garagecomplex maar werden betrapt. In hun vlucht met de bromfiets kwamen ze ten val waardoor ze uiteindelijk konden worden ingerekend.

De twee jongeren werden omstreeks 21.00 uur ’s avonds opgemerkt door buurtbewoners. Zij hadden gezien hoe de twee een diefstal probeerden te plegen in een garagecomplex. De twee sloegen vervolgens op de vlucht met een bromfiets. “Op basis van die informatie kon een patrouilleploeg even later een bromfiets aantreffen met een afgedekte nummerplaat”, meldt de politie. “De twee jongeren op de bromfiets kwamen overeen met de persoonsbeschrijving.” De politie trachtte hen te arresteren maar de jongeren sloegen opnieuw op de vlucht. “Ondanks verschillende aanmaningen, stopte de bestuurder van de bromfiets niet. Uiteindelijk kwam de bromfiets in de Zwaluwstraat ten val”, klink het nog het bij de politie. “Hierop kon een van de jongeren meteen worden ingerekend, de passagier probeerde nog te vluchten maar kon al snel gevat worden.” De twee jongeren werden meegepakt naar het politiekantoor. Het ging volgens de politie om een zestienjarige en een achttienjarige. Ze zijn ondanks hun jonge leeftijd al gekend bij de politie. De zestienjarige werd voor de jeugdrechter gebracht. De achttienjarig werd verhoord door de onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden maar vrij te laten onder voorwaarden.