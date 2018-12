Inbrekers slaan op zes plaatsen toe Wannes Vansina

01 december 2018

De politie van Mechelen registreerde het afgelopen etmaal liefst zes inbraakpogingen. Aan de Stuivenbergvaart probeerden twee mannen met een ladder tot aan een openstaand raam te klimmen. Het lawaai alarmeerde de bewoonster, waarop de daders de benen namen. In de Stenenmolenstraat hadden indringers meer succes. Op twee adressen beschadigden ze achteraan een raam. Ze maakten onder meer een geldsom buit. Hetzelfde gebeurde in de Beekstraat. In de Arsenaalstraat werd dan weer ingebroken in een appartement op de eerste verdieping. De dader beschadigde de deur en kon zo de flat betreden. In de Walestraat tenslotte werd ingebroken in een hangar. Daar werd niets gestolen.