Inbrekers slaan drie keer toe 28 februari 2018

Inbrekers hebben op drie plaatsen toegeslagen. In de Wijngaardstraat braken ze in een woning in via de achterdeur. In de Boerenkrijgstraat viseerden ze dan weer een tuinhuis, waaruit ze een boor- en slijpmachine stalen. Een poging om in te breken in een buurtlokaal in de Koekoekstraat mislukte. (WVK)