Inbrekers op pad Els Dalemans

28 februari 2019

14u34 0

De bewoners van een huis op de Leuvensesteenweg in Mechelen kregen een ongewenste bezoeker over de vloer. Een inbreker kon er binnendringen door de deur van de woning te beschadigen. Maar de bewoners werden gealarmeerd door het lawaai, waarop de verdachte op de vlucht sloeg.

Ook in de Kotterlaan in Tisselt (Willebroek) droop een inbreker af zonder buit. Hij probeerde er in te breken in de sporthal, en beschadigde daarbij een raam. Maar de onbekende raakte het pand niet binnen en droop af zonder buit.