Inbrekers jatten geld, juwelen en laptop 06 augustus 2018

In de Duivenstraat gingen inbrekers aan de haal met juwelen en een geldsom. Ze konden een huis betreden door eerst een raam aan de achterkant van de woonst te beschadigen. Hetzelfde voorval deed zich voor in de Muizenhoekstraat. Daar werd een laptop gestolen. In de Zandvoorstraat kwam politie Mechelen-Willebroek ter plaatse voor een inbraak in een bedrijfsgebouw. Het raam van het gebouw was beschadigd en het pand was betreden. De politie stelde vast dat er niets was gestolen. (AVH)