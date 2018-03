Inbrekers halen jeugdlokaal leeg 26 maart 2018

Het wijkhuis in de Hamerstraat in Mechelen kreeg vermoedelijk in de nacht van donderdag op vrijdag ongenode gasten over de vloer. Ze verschaften zich een toegang via een klein raam van een bureau en braken vervolgens met een koevoet verschillende binnendeuren open. Ze maakten onder meer een televisietoestel, laptop, Playstation, muziekinstallatie en drank en etenswaren buit, vooral ten nadele van de kinder- en tienerwerking J@M. De politie verricht sporenonderzoek en bekijkt de bewakingsbeelden. "Dit is geen leuke ervaring voor de jongeren", zegt coördinator Younes El Yousfi. "We zullen dit begin deze week met hen bespreken. Belangrijk is te benadrukken dat het om een of twee daders gaat en het niet op de ganse groep jongeren wordt geprojecteerd." Elders in de straat werd ook getracht in te breken in een woning, zonder succes. (WVK)