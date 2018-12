Inbrekers forceren ramen TVDZM

03 december 2018

13u41 0

Op drie verschillende plaatsen in Mechelen werd er ingebroken in een woning. Dieven sloegen onder meer toe langs de Stuivenbergvaart, de Jubellaan en in de Schransbeekstraat. Telkens werd er achteraan de woning een raam geforceerd. Of er bij de woninginbraken ook een buit gemaakt werd, is niet bekend.