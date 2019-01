Inbrekers dezelfde dag nog opgepakt door politie TVDZM

18 januari 2019

08u30 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft twee verdachten van een woninginbraak in de Paardenkerkhofstraat kunnen oppakken. Het duo werd ter beschikking gesteld van het parket. In hun voertuig werden de gestolen goederen aangetroffen.

Woensdagavond, omstreeks 19.15 uur kreeg de politie op de Postzegellaan een verdacht voertuig in de gaten. De wagen werd uiteindelijk aan de kant gezet langs de autostrade E19. In de wagen, die rondreed met Poolse nummerplaten, zaten twee mannen. “Het ging om mannen van 29 en 43 jaar oud. Beiden zijn woonachtig in het Brusselse maar hebben een Roemeense nationaliteit”, licht politiewoordvoerder Dirk Van de Sande toe.

Geld en cosmetica

Over hun aanwezigheid in Mechelen hadden beiden een onsamenhangende uitleg. De twee werden meegenomen naar het politiekantoor en werden verhoord. Hun wagen werd in beslag genomen. “Daarin werd inbrekersmateriaal zoals een schroevendraaier, enkele handschoenen en een zaklamp aangetroffen”, gaat Van de Sande verder. “In de auto lagen ook nog juwelen, geld, afstandsbedieningen en cosmeticaproducten.”

Woninginbraak

De goederen bleken achteraf gestolen te zijn bij een inbraak in de Paardenkerkhofstraat. Een inbraak die pas later op de avond werd opgemerkt. “Bij die inbraak werd er aan de achterkant een raam geforceerd. Het hele pand werd doorzocht”, klink het nog. Het duo werd na hun verhoor bij de politie ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.