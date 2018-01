Inbrekers crashen tegen muur op E19 TWEE VAN VIER VERDACHTEN GEVAT NA ACHTERVOLGING TIM VAN DER ZEYPEN

19 januari 2018

02u51 0 Mechelen In de woonwijk Hof ten Eiken in Rumst heeft de politie gisternamiddag een grote zoekactie gehouden naar enkele inbrekers. Die waren kort daarvoor betrapt bij een woninginbraak in Mechelen. De daders sloegen op de vlucht, maar crashten met hun wagen op de E19. Twee van de vier verdachten zijn opgepakt.

Even over de middag sloeg een buurtbewoner van de Grote Nieuwendijkstraat in Mechelen alarm. De man had opgemerkt hoe vier personen aan het inbreken waren bij zijn buurman. Hij waarschuwde de politie en die kwam ter plaatse. De daders sloegen op de vlucht in een Citroën. "Omdat de buurtbewoners de nummerplaat had opgeschreven, konden we het voertuig in ons ANPR-systeem invoeren. We kregen een 'hit' in de Eikestraat", vertelt woordvoerder Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek.





De agenten gingen in de achtervolging, maar de vier verdachten probeerden met hoge snelheid te ontkomen. Onder meer via de R6 en de autosnelweg E19 richting Antwerpen probeerden ze te vluchten aan de politie. Voor de inbrekers verliep de vlucht niet zoals ze wellicht hadden gedacht. "Ter hoogte van Rumst wilden ze gebruik maken van een opening in de middenberm om een bocht van 180 graden te maken en in de richting van Brussel te rijden", gaat Van de Sande verder. "Ze hadden echter geen rekening gehouden met een betonnen muurtje. Ze reden er frontaal tegenaan."





De vluchtwagen raakte zwaar beschadigd, de politie dacht de vier vervolgens te kunnen arresteren. Zo gauw gaven de inbrekers zich niet gewonnen. Via de afrit van de autosnelweg in Rumst liepen ze in de richting van een woonwijk.





Blauwe kleding

De politie van Mechelen-Willebroek riep versterking op van de collega's uit de zones Rupel en Bodukap. De politie was massaal aanwezig in de rustige woonwijk. "Ik zat rustig thuis en plots zag ik auto's heel snel over en weer rijden in de straat. Het was duidelijk dat er iets aan de hand was", vertelt Roger (69). "In de straten liepen verscheidene agenten rond. Ze vroegen me of ik mannen, gekleed in het blauw, had gezien. Ze waren naar hen op zoek omdat er was ingebroken."





Helikopter

De agenten in de straten kregen versterking van speurhonden en van de helikopter van de federale politie. "Een van de verdachten konden we snel vatten, de tweede volgde even later", besluit Van de Sande. De andere twee zijn voorlopig nog spoorloos.





De gevatte mannen, vermoedelijk met Ierse nationaliteit, wzijnerden overgeleverd aan de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Zij zullen binnenkort voor de onderzoeksrechter verschijnen.





De gecrashte vluchtauto is in beslag genomen. Het labo zal er nu verder onderzoek op uitvoeren. Niemand raakte gewond. Of er ook effectief iets gestolen werd bij de woninginbraak in Mechelen, is niet duidelijk.