Inbrekers breken binnen in twee woningen Wannes Vansina

23 maart 2019

11u10 0

Dieven hebben op twee plaatsen in Mechelen ingebroken. Aan het Raghenoplein werd ingebroken in een appartement. De daders forceerden de deur, doorzochten het pand en maakten een laptop en fototoestel buit. Op de Liersesteenweg drongen inbrekers via de achterdeur een woning binnen. Ze namen de benen met juwelen en een geldsom.