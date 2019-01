Inbreker steelt geld en juwelen Els Dalemans

12 januari 2019

18u09 0

Twee woning in de Kleine Bareelstraat in Mechelen kregen ongewenst bezoek over de vloer. Een dief beschadigde telkens een raam achteraan het huis, om zo de woning binnen te dringen. Hij doorzocht de kamers en ging bij de ene slachtoffers aan de haal met geld, bij de andere met juwelen.