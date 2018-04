Inbreker steelt auto 17 april 2018

In de Rembert Dodoensstraat is een dief ervandoor gegaan met een personenwagen. Die stond geparkeerd langs de weg. De dief brak eerst binnen in de woning van de auto-eigenaar. Er werd een deur geforceerd. "Vervolgens werden de autosleutels gestolen", legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit. "Nadien reed de dief weg met de auto." Naast de auto en de sleutels werd er bij de woninginbraak ook nog een tablet gejat. (TVDZM)