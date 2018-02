Inbreker Smatch riskeert acht maanden 08 februari 2018

Openbaar aanklager Lieselotte Claessens heeft gisteren een celstraf gevorderd van acht maanden effectief en een geldboete van 150 euro tegen een 19-jarige Mechelaar. De tiener stond terecht voor een inbraak bij supermarkt Smatch op de Haverwerf op 11 augustus 2017. "De daders waren spoorloos maar beide glazen inkomdeuren waren geforceerd." Op camerabeelden waren twee onbekenden te zien. Een ervan droeg een witte pet. Later bleek het te gaan om de 19-jarige, de andere verdachte is tot op heden nog steeds spoorloos. De buit van de inbraak bestond naast enkele blikjes drank en een fles rode wijn uit een zevental pakjes tabak. In totaal zou het gaan om net geen zestig euro. Ontkennen deed de tiener niet. Hij was naar eigen zeggen onder invloed van medicatie en alcohol. Hij vroeg aan de rechter een zo licht mogelijke straf. Vonnis op 7 maart. (TVDZM)