Inbreker die 'slaapplaats zocht' krijgt straf met uitstel 09 augustus 2018

02u39 0

De 29-jarige Vasile D. uit Roemenië heeft twee jaar cel met uitstel gekregen. De twintiger stond terecht voor een inbraak met geweld. Die feiten vonden plaats op 15 februari 2018 in een woning langs Kerkenbos in Muizen. "De familie kwam net thuis van het skiën. Ze werden geconfronteerd met beklaagde, die meteen op de vlucht sloeg", zei de openbaar aanklager destijds. "Een zoon gaf de man een vuistslag om hem staande te houden, maar dat hield beklaagde niet tegen. Hij vluchtte en werd achterna gezeten door een andere zoon."





Ook buiten vond er nog een vechtpartij plaats. De zoon moest de achtervolging staken omdat de beklaagde hem had aangevallen met een paaltje en een baksteen. De inbraak zelf werd wel geminimaliseerd op zitting. "Ik zocht enkel een slaapplaats en besloot op dat moment ook om enkele dingen mee te nemen", luidde het. "Maar gevochten heb ik niet." De rechter volgde zijn uitleg niet. Onder meer omwille van de vaststelling bij de zoon. Die liep een blauw oog op.





(TVDZM)