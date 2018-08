Inbreker (29) wou niet inbreken: "Zocht enkel slaapplaats" 02 augustus 2018

De 29-jarige Vasile D. uit Roemenië riskeert twee jaar cel. De twintiger moest zich verantwoorden voor een inbraak met geweld. Die feiten vonden plaats op 15 februari 2018 in een woning langs Kerkenbos in Muizen. "De familie kwam net thuis van het skiën. Ze werden geconfronteerd met beklaagde, die meteen op de vlucht sloeg", zei de openbaar aanklager. "Een zoon gaf hem een vuistslag om hem staande te houden, maar dat hield D. niet tegen. Hij vluchtte weg en werd achterna gezeten door een andere zoon." De twee vochten volgens het gerecht een robbertje uit met elkaar. Daarbij moest vooral de zoon klappen incasseren. "Hierop moest ook de tweede zoon de achtervolging staken." Inmiddels was de politie ter plaatse. Zij vonden de twintiger verstopt terug in de buurt na het volgen van een voetspoor. Gisteren op zitting vorderde het parket een celstraf van twee jaar. "Een te zware straf", vond de Roemeen en zijn raadsman. "De feiten zijn meteen toegegeven. Behalve het slagen." De inbraak zelf werd wel geminimaliseerd: "Ik zocht enkel een slaapplaats en besloot op dat moment ook om enkele dingen mee te nemen." Er werd een straf met uitstel gevraagd. Of hij die zal krijgen, weten we op 8 augustus. Als afsluiter had hij wel nog een verzoek aan de rechter. "Ik heb vliegangst. Als ik moet worden teruggestuurd, liefst niet met de vlieger", besloot D. (TVDZM)