Inbraken zonder buit 16 april 2018

02u31 1

In de Alfred Nobelstraat hebben dieven getracht om in te breken via de achterzijde van een woning. De achterdeur werd beschadigd, maar het pand werd uiteindelijk niet betreden. Ook in een sportlokaal in de Hombekerkouter werd de deur beschadigd. De politie Mechelen-Willebroek dat het pand wel werd betreden en doorzocht, maar er niets werd ontvreemd. (AVH)