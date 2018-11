Inbraken in woningen Els Dalemans

18 november 2018

15u07 0

Meerdere woningen en appartementen in Mechelen kregen ongewenste bezoekers over de vloer. Onbekenden hebben ingebroken in een appartement op de gelijkvloerse verdieping van de Gemeentestraat. De inbrekers drongen binnen door een raam te beschadigen, en doorzochten de flat. Ze gingen aan de haal met juwelen. Ook in de Europalaan werd op dezelfde manier ingebroken in een appartement op de gelijkvloerse verdieping. Toen de bewoners thuiskwamen, sloegen de twee inbrekers op de vlucht, ze konden juwelen en een geldsom buitmaken.

In de Geerdegemstraat in Mechelen werd ingebroken in een woning. Achteraan het huis werd een deur beschadigd en het pand werd doorzocht. Hetzelfde deed zich voor in Zemstbaan. In Zennebeemden werden de bewoners van een huis gewekt door een nachtelijk geluid. Toen ze gingen kijken wat er precies aan de hand was sloegen de verdachten zonder buit op de vlucht.