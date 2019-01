Inbraken in woningen Els Dalemans

30 januari 2019

Onbekenden hebben ingebroken in een woning in de Grote Nieuwedijkstraat in Mechelen. De inbrekers geraakten binnen zonder sporen van braak na te laten, doorzochten de kamers en gingen aan de haal met een laptop.

Ook een appartement aan de Schuttersvest kreeg ongewenst bezoek. Daar drongen inbrekers binnen in een appartement op de zevende verdieping, door de deur van de flat te beschadigen. De buit bestond uit juwelen en een geldsom.

Tot slot verdween ook op een bouwwerf in de Sint-Martinusstraat materiaal. De dieven gingen aan de haal met gereedschap, waaronder een schuurmachine en verlengkabel.