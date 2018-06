Inbraken in woning en bedrijfsgebouw 25 juni 2018

Een gezin in de Glooistraat in Willebroek kreeg ongenode gasten over de vloer. De daders beschadigden een raam en doorzochten de woning. Ook in de Bautersemstraat in Mechelen werd ingebroken, in een bedrijfsgebouw. De dieven raakten binnen via een raam. (WVK)