Inbraken in sportlokalen 02u34 0

Inbrekers trachtten hun slag te slaan in verschillende sportlokalen. Ze viseerden sportlokalen in de Lotelingstraat, Eglegemweg en Potaardestraat. In het eerste geval beschadigden ze een deur maar stalen ze niets, in het tweede en derde trachtten ze via het raam binnen te raken maar poetsten ze de plaat na het afgaan van het alarm. (WVK)