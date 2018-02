Inbraken in flat en huizen 13 februari 2018

Een inbreker stal op de Schuttersvest een geldsom uit een appartement op de vijfde verdieping. Hij forceerde de deur. Uit een woning in de Pareipoelstraat werden dan weer juwelen gestolen. De dader betrad het huis door achteraan een raam te beschadigen. Ook in de Wagonstraat werd ingebroken, via een deur. De daders maakten een laptop, spelconsole, juwelen en een geldsom buit. (WVK)