Inbraken in auto's 30 maart 2018

Zowel in de Witte Broodstraat als in de Hazeldonkstraat hebben dieven ingebroken in een personenwagen. Deze stonden telkens geparkeerd langs de weg. De dieven lieten geen inbraaksporen achter. De buit bestaat onder meer uit boorddocumenten, een zonnebril, een partij juwelen en geldsom. (TVDZM)