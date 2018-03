Inbraken in appartementen 02 maart 2018

02u39 0

Op identiek dezelfde wijze - via de voordeur - werd ingebroken in appartementen in de Oude Brusselsestraat en de Nieuwe Beggaardenstraat, telkens op de eerste verdieping. In het eerste geval werden een geldsom en cosmetica gestolen, in het tweede is de buit niet gekend. (WVK)