Inbraakpoging via openstaand raam 04 augustus 2018

Een dief heeft in de Heisegemstraat geprobeerd om een diefstal te plegen in een woning. De dief drong binnen via een openstaand raam op de eerste verdieping. Nadien werd een kamer volledig doorzocht. Volgens de politie werd er niets ontvreemd. (TVDZM)