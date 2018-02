Inbraakpoging in woning 23 februari 2018

Dieven hebben geprobeerd om in te breken in een winkel langs de Leopoldstraat. De daders geraakten niet binnen maar de deur raakte wel beschadigd.





De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. De daders zijn voorlopig nog spoorloos.





(TVDZM)