Inbraakpoging in woning TVDZM

29 november 2018

15u33 0

Langs de Fortlaan hebben dieven geprobeerd om in te breken in een woning. De daders forceerden een raam aan de achterkant. De dieven geraakten in binnen. De lokale politiezone Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.