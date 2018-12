Inbraakpoging in winkel TVDZM

13 december 2018

15u15 0

Langs de Adegemstraat hebben dieven geprobeerd om in te breken in een handelszaak. De dieven geraakten niet binnen. Wel werd de voordeur van de zaak beschadigd. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.