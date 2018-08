Inbraakpoging in kantoor 04 augustus 2018

Dieven hebben geprobeerd om in te breken in een kantoorgebouw langs de Schuttersvest. Er werd een deur langs de achterkant geforceerd. Het pand werd uiteindelijk niet betreden. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. (TVDZM)