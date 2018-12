Inbraakpoging in bestelwagen TVDZM

14 december 2018

10u40 0

Opnieuw werd er ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond in de wijk Galgenberg. Deze keer bleef het echter bij een poging en werd er geen buit gemaakt. Hier werd het slot van de portier wel geforceerd. Amper twee dagen eerder vond er een gelijkaardige inbraak plaats. Toen zo’n honderd meter verder in de Kurasiersstraat. Er werd toen voor zo’n 5.000 euro aan werkmateriaal van gyprocwerken Claisse gestolen. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek bezig. Of beide inbraken gelinkt kunnen worden, is nog niet bekend.

LEES OOK: DIEVEN STELEN VOOR 5.000 EURO AAN WERKMATERIAAL