Inbraakpoging in appartement

22 februari 2019

Dieven hebben geprobeerd om in te breken in een appartement op de eerste verdieping langs de Leuvensesteenweg. De daders geraakten niet binnen. Wel raakte de deur van de flat beschadigd. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.