Inbraakalarm schrikt inbrekers af

19 februari 2019

08u55

Dieven hebben geprobeerd om in te breken in een woning langs de Jeanne Hellemansstraat. De daders geraakten niet binnen. Het inbraakalarm trad in werking. Hierdoor sloegen de dieven op de vlucht. Het pand werd niet doorzocht. Wel raakte een raam beschadigd.