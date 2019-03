Inbraak via raam TVDZM

02 maart 2019

17u30 0

Dieven hebben in de Wijngaardstraat ingebroken in een woning. De daders geraakten binnen langs de achterkant. Er werd een raam geforceerd. Eens binnen werd het volledige pand doorzocht. Of er ook buit gemaakt werd, is niet duidelijk.