Inbraak in woning Els Dalemans

29 januari 2019

Onbekenden hebben ingebroken in een woning in de Kadodderstraat in Mechelen. De dieven beschadigden een raam achteraan het huis, doorzochten het pand en gingen met juwelen aan de haal. Ook in de Van Hoeystraat in Mechelen werd een deur van een woning beschadigd. Hier geraakten de dieven het huis echter niet in, ze vertrokken weer zonder buit.