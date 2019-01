Inbraak in woning Els Dalemans

24 januari 2019

16u52 0

Onbekenden hebben ingebroken in een woning op de Steenweg op Blaasveld in Mechelen. Ze beschadigden een deur om het huis binnen te kunnen dringen, en doorzochten daarna het pand. Wat er precies verdwenen is, moet nog bepaald worden.