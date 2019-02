Inbraak in woningen TVDZM

05 februari 2019

Zowel in de Schorsmolenstraat als in de Elfenstraat hebben dieven ingebroken in een woning. Telkens werden de panden doorzocht via de achterkant. Er werd telkens een raam geforceerd. De dieven doorzochten de huizen, maar of er ook een buit gemaakt werd, wordt nog onderzocht.