Inbraak in woningen TVDZM

22 januari 2019

09u30 0

Zowel in de Locomotiefstraat als in de Plankstraat hebben dieven ingebroken in een woning. Enkel bij de woninginbraak in de Plankstraat kon men intussen de buit al achterhalen. Er werd een partij juwelen ontvreemd. Hier trof de politie ook geen inbraaksporen aan. In de Locomotiefstraat werd er achteraan de woning een raam geforceerd. Of er hier een buit gemaakt werd, is nog niet bekend. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.