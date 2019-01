Inbraak in woningen TVDZM

01 januari 2019

Zowel in de Korte Zandstraat in Walem als in de Martha Somersstraat hebben dieven ingebroken in een woning. De daders geraakten binnen door een raam te forceren. Eens binnen werd het volledige pand doorzocht. Bij de inbraak in de Korte Zandstraat werd er een partij juwelen gestolen. Of er ook een buit gemaakt werd bij de inbraak in de Martha Somersstraat is nog niet geweten. Tot slot werd er ook nog ingebroken in een woning langs de Leuvensesteenweg. De voordeur werd geforceerd maar de daders geraakten niet binnen