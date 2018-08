Inbraak in woning en flat 27 augustus 2018

02u26 0

De bewoners van een huis in Geerdegem-Schonenberg in Mechelen kregen ongewenst bezoek. Een inbreker drong er binnen door een deur te beschadigen, en doorzocht het huis. De buit moet nog bepaald worden. Ook op een appartement op de eerste verdieping van een flatgebouw in de Paardenkerkhofstraat in Mechelen werd ingebroken. Ook hier werd de toegangsdeur beschadigd, de dief ging aan de haal met juwelen en een geldsom. (EDT)