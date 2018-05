Inbraak in vijf bergruimtes 18 mei 2018

In de Bergstraat is ingebroken in een flatgebouw. Telkens werd er in de gemeenschappelijke kelder ingebroken in een vijftal bergruimtes. De deuren werden telkens opengebroken. Of er ook een buit gemaakt werd, wordt nog verder onderzocht. (TVDZM)