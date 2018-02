Inbraak in Boesjkammeree kost trio 19.000 euro 09 februari 2018

02u55 0 Mechelen Drie mannen zijn schuldig aan een inbraak in café Boesjkammeree in Mechelen. Ze kregen respectievelijk een werkstraf, een straf met uitstel en een effectieve straf. Aan de uitbater moeten ze in totaal bijna 19.000 euro schade vergoeden.

Begin augustus drongen twee mannen het café aan het station binnen. Het duo ging naar de bovenverdieping en wilde een kluis roven. Daarin zouden de inkomsten hebben gezeten van maar liefst twee dagen, alsook wat wisselgeld voor de volgende dag en de inkomsten uit de bingokasten. Via de trap hebben de indringers de kluis naar beneden gegooid, nadien is die ingeladen in een vluchtwagen. Die was van een derde beklaagde, die de twee jonge inbrekers kwam oppikken.





Het duurde even tot de verdachten geïdentificeerd konden worden, maar dat lukte toch op basis van camerabeelden en getuigenissen. Een van de verdachten, Hamza R., kon na zijn arrestatie gaan lopen uit de cellen van het politiekantoor. Pas na 24 uur is hij opnieuw opgepakt.





"Drie stommiteiten"

De drie ontkenden de feiten niet. Volgens Bart Vanmarcke, de raadsman van R., was het een opeenstapeling van drie stommiteiten. "Zo was mijn cliënt vooreerst dronken en maakte hij zijn twee fout door een eerste keer het café te betreden kort na sluitingstijd. Hij ging kijken of er iets te vinden was. De derde stommiteit was na het leegdrinken van een fles whisky een oude massieve kluis te willen stelen en deze van de trap te duwen", zei meester Bart Vanmarcke. De jongeman kreeg een celstraf van twee jaar met uitstel gedurende drie jaar en een boete van 1.600 euro.





De tweede beklaagde, Moussa E.B., kwam er af met een werkstraf van 180 uur. Hij krijgt een jaar om die straf uit te voeren, anders bromt hij achttien maanden. De chauffeur kreeg de zwaarste straf. Onder meer omwille van zijn strafregister stapte E.B. buiten met een celstraf van twee jaar effectief.





Aan de zaakvoerder is een schadevergoeding toegekend van 18.947,88 euro. "De trap moest worden hersteld, er moest een iPad worden aangekocht en het café verloor inkomsten. Bovendien moest het café twee dagen dicht blijven", zei de raadsvrouw van 'den Boesj'. (TVDZM)