Inbraak in bestelwagens TVDZM

01 februari 2019

Zowel in de Sint-Martinusstraat als langs Homberkouter hebben dieven ingebroken in een bestelwagen. De bestelwagen in de Sint-Martinusstraat stond geparkeerd op een oprit, die in Homberkouter stond geparkeerd op een openbare parking. Telkens werd er een deur van het voertuig geforceerd. De buit bestaat uit werkmateriaal. Zo gingen de dieven er onder meer vandoor met een kettingzaag, een haagschaar en een bladblazer. De politie is een onderzoek opgestart.