Inbraak in auto’s TVDZM

08 januari 2019

09u40

In de Tuinbouwstraat hebben dieven ingebroken in een personenwagen. De daders sloegen een raam stuk. Het voertuig werd doorzocht. De buit bestaat uit een portefeuille. Ook in de Olmenstraat werd er ingebroken in een personenwagen. De wagen stond geparkeerd op de oprit van een woning. De wagen stond volgens de lokale politie open. Hier werd een laptop gestolen. De politie is een onderzoek opgestart.