In één klap drie horecazaken erbij VRIENDEN OPENEN BELEVINGSCENTRUM OP SINT-ROMBOUTSKERKHOF WANNES VANSINA

06 februari 2018

02u43 0 Mechelen Het Sint-Romboutskerkhof is dit najaar in een klap drie horecazaken rijker. Drie vrienden openen in het vroegere thuis van de Jazzzolder Taste M, met kippenrotisserie The Chick op het gelijkvloers, een evenementenplatform in de kapel en een wijnbar in de kelder.

Wim Voss, Elsje Van den Bogaert en Mehdi Mathlouthi kochten de voormalige Congregatiekapel en de gelijkvloerse verdieping en kelder van het rechts aangrenzende diephuis in het najaar van de kerkfabriek van Sint-Rumoldus. "We waren er direct verliefd op. Het Sint-Romboutskerkhof heeft enorm veel potentieel. Mechelen heeft ook nood aan meer gastronomie", zegt Mathlouthi. Momenteel loopt de vergunningsaanvraag. Intussen werd het interieur deels ontmanteld. Zo verdwenen het podium en de tribune uit de kapel. Bedoeling is de ruimte volledig in ere te herstellen. "De kapel zal gehuurd kunnen worden voor recepties, tentoonstellingen, optredens, meetings en feesten, maar géén nightlife. Mechelse verenigingen krijgen voorrang. De kapel biedt gemakkelijk plek aan 150 personen."





Taste M

De kapel zal slechts een element zijn van Taste M, wat staat voor 'Smaak Mechelen'. Het wordt een belevingscentrum, met op de gelijkvloerse verdieping van het diephuis The Chick. Genieten staat centraal. "Het wordt een kippenrotisserie zoals er in België nog geen is. Net zoals bij de M-Eatery aan het station wordt kwaliteitsvlees gegrild op de Josper (soort houtskool grilloven - red.), maar in dit geval geen vis of vlees, enkel kip. We zijn met het team naar Barcelona geweest om het uit te testen."





Beneden in de oude historische kelder - die overigens nog over een waterput beschikt - komt een wijnbar. "De basis zal kwaliteitswijn zijn, al zal je er ook kunnen genieten van een goed biertje of een lekkere spirit. De bar zal een aantal dagen in de week open zijn voor het grote publiek. Op andere dagen kan de kelder worden afgehuurd voor recepties en degustaties."





Tuin

De drie vrienden hopen de verbouwingen tegen het najaar rond te hebben. Daarbij gaat ook veel aandacht naar de tuin. De huidige aanbouw verdwijnt en maakt plaats voor een constructie met veel glas, de bouwvallige scheidingsmuur met de Oude Beggaardenstraat wordt afgebroken en met hetzelfde materiaal heropgebouwd. Hij wordt wel transparanter om meer interactie te hebben met de straat en het tegenoverliggende aartsbisschoppelijk paleis. De drie vrienden worden voor de renovatie begeleid door architecte Ariane Van Craen en interieurarchitecte Anneke Crauwels, die eerder tekenden voor M-Eatery en Sava. "Alles moet kloppen vanaf dag 1. De consument is zeer kritisch", weet Mathlouthi.





Jazzzolder

Of de Jazzzolder - momenteel gehuisvest in de Onze-Lieve-Vrouwestraat - nog terugkeert, is nog niet beslist. "Maar er is zeker een klik. We bekijken of er een relatie kan groeien." De verdiepingen boven de toekomstige rotisserie werden overigens gekocht door Jos De Wael van ODTH. "We gaan dat proper renoveren en restaureren. Op de eerste verdieping komt een polyvalente ruimte waar we als bedrijf kleine gezelschappen kunnen ontvangen, boven een woongedeelte dat gebruikt kan worden door expats", licht hij de plannen toe.