In alle stilte peperdure banden gejat VOLVO VERMANT VOOR TIENDUIZENDEN EURO'S AAN MATERIAAL BESTOLEN TIM VAN DER ZEYPEN

06 juli 2018

02u29 0 Mechelen Dieven zijn er met peperdure autobanden en velgen vandoor gegaan bij Volvo Vermant in Mechelen-Noord. De bende was erg voorbereid. Niet alleen merkte niemand in de buurt iets op, de daders namen zelfs de overgeknipte hangsloten mee.

"Zijn we geschrokken? Ja en nee. We hadden al opgevangen dat na de gps-en en airbags ook onze banden en velgen erg gegeerd zijn bij dieven. Maar het blijft toch wel erg vervelend", zucht Johan Sterckx van Volvo Vermant. Vermoedelijk in de nacht van zaterdag op zondag drongen onbekenden via de toegangspoort achteraan de autogarage langs de Antwerpsesteenweg naar binnen. "De poort was geforceerd, maar verder was er niets te zien", klinkt het nog. Even leek de inbraak dus de perfecte misdaad. "Want het was pas toen we bij de containers, waar al onze banden en velgen worden opgeslagen, een kijkje gingen nemen dat er een lichtje begon te branden", aldus Sterckx.





Hangsloten overgeknipt

De hangsloten waren overgeknipt en de containers waren betreden. "Hoe ze het gedaan hebben, weet ik niet maar ze zijn ervandoor gegaan met zestig autobanden mét velg", gaat de verantwoordelijke verder. "Ze moeten dus zeer goed voorbereid zijn geweest, waren vermoedelijk met meerderen en hadden allicht ook heel wat stevig materiaal bij. Zoveel banden verplaats je niet even op enkele minuten tijd of vervoer je niet in een simpele personenwagen." Nog opmerkelijk is dat buurtbewoners niets in de gaten hadden.





De lokale politiezone van Mechelen-Willebroek kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Al hadden de gangsters het de speurders wel erg moeilijk gemaakt. "De hangsloten waren meegenomen", legt Sterckx uit. "Naar verluidt omdat de politie op die manier linken kan leggen of weet met wel materiaal de hangsloten zijn doorgeknipt."





Voor Sterckx is het in ieder geval duidelijk: de buit van de diefstal zal niet meer worden aangetroffen. "Een buit die bijzonder duur is. Het ging om banden van klanten voor zomerstockage, maar ook om splinternieuwe autobanden", vertelt Sterckx.





"We zijn nu nog bezig met de inventaris, maar deze diefstal kost ons gemakkelijk een slordige 40.000 euro." Voor de Mechelse autogarage is het de eerste keer dat zij geviseerd worden door inbrekers, maar Volvo is dat zeker niet. Enkele weken geleden werden er nog banden gestolen van splinternieuwe Volvo's bij een autogarage in Sint-Truiden, recent nog werden er in de Kempen tienallen diesel-injectoren van mobilhomes gepikt.





De politie onderzoekt nu of er een mogelijke link is met een gelijkaardige inbraak in november 2017. Toen werd de overbuur van Volvo Vermant geviseerd en werden er op een gelijkaardige manier een honderdtal autobanden gestolen. Bij Vermant kondigen ze in ieder geval extra bewakingsmaatregelen aan om hun garage beter te beveiligen.