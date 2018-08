In aartsbisschoppelijke tuin is stilte de headliner Maanrock 27 augustus 2018

In de verte was de muziek van de verschillende podia wel te horen, maar verder was het opvallend stil en rustig in de aartsbisschoppelijke tuin in de Schoutetstraat. Daar richtte Eva Daeleman - vroeger radio-omroepster en nu zaakvoerster van yogastudio Stil - een stilteplek in. "Een festival zorgt voor heel wat prikkels. Meestal kan je pas thuis bekomen van al die indrukken, hier kon dat tijdens het festival zelf. We zorgden voor zitzakken verspreid in de tuin, een meditatielabyrint, koorden waaraan bezoekers briefjes met boodschappen konden hangen... De ene bezoeker droomde wat weg, de andere las een boek in de zon: voor mij is het opzet zo meer dan geslaagd."